Leeds United, Michy Batshuayi'yi gündemine aldı İngiltere Championship'te 2. sırada yer alan ve gelecek sezon Premier Lig'de mücadele etmek isteyen Leeds United, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin durumunu yakından takip ediyor.

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30 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 79 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen gösterdiği performansla beğeni toplayan ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek Batshuayi'ye İngiliz ekibi Leeds United talip oldu.

Leeds United'ın ilk hedefi Batshuayi

Givemesport'un haberine göre; Championship'te 2. sırada olan ve Premier Lig hedeflerine göre kadro planlamasına başlayan Leeds United, santrfor mevkii adaylarının ilk sırasına Michy Batshuayi'yi yazdı.

30 yaşındaki başarılı yıldız futbolcunun, sene sonu sarı-lacivertliler ile sözleşmesinin sona erecek olmasına vurgu yapıldı.

Premier Lig deneyimine vurgu yapıldı

Haberde; Belçikalı golcünün Premier Lig tecrübesi olduğu belirtildi.

Daha önce İngiltere'de; Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp; 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki başarılı futbolcu, "Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu" ifadeleriyle değerlendirildi.

Bu sezon 21 gol kaydetti

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Batshuayi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 36 resmi karşılaşmaya çıktı.

Maçların çoğunluğuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, bu müsabakalarda 21 gol ve 3 asist ile 24 gole doğrudan katkı sağladı.