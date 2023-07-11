Legia Varşova, Francisco Montero'yu kiralamak istiyor Polonya Ligi ekibi Legia Varşova, Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'yu kiralamak için girişimlere başladı.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor.

Geçtiğimiz yılı Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'da kiralık olarak tamamlayan ve kampta takıma geri dönen savunma oyuncusu Francisco Montero'ya Polonya'dan bir talip çıktı.

Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

TVP Sport'un haberine göre; Legia Varşova, Beşiktaş forması giyen İspanyol stoper Javi Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş'a teklif sundu.

İspanyol stoperin sürekli oynayabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ifade edildi.

Geçen sezon 9 maça çıktı

2025'e kadar siyah-beyazlı takımla sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon yalnızca 9 maçta forma giydi. İspanyol oyuncu bu maçlarda gol atma başarısı gösteremezken 1 asist yaptı.