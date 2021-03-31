Leicester City, Attila Szalai'yi gündemine aldı

Attila Szalai, Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Premier Lig ekibi Leicester City'nin transfer listesine girdi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından transfer ettiği 23 yaşındaki stoper Attila Szalai, kısa sürede kalitesini göstermeyi başardı.

Hem sarı-lacivertlilerde hem de Macaristan Milli Takımı'nda iyi bir performans sergileyen başarılı defans oyuncusu, önümüzdeki dönemde Premier Lig'e transfer olabilir.

İngiliz basını, 37 yaşındaki Wes Morgan'ın yaşlanması ve Çağlar'ın da takımdan ayrılma ihtimalinin olması nedeniyle, yaz transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı düşünen İngiliz ekibinin, Macar oyuncuyu listesine aldığını yazdı.

GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ

Leicester City'nin, Macaristan’ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği yazılırken, oyuncunun Fenerbahçe’deki performansının da takip edileceği belirtildi.

LOIC BADE DE LİSTEDE

Haberde ayrıca, Lens’in 20 yaşındaki savunmacısı Loic Bade’nin de listede olduğu aktarıldı.

Leicester'ın stoper hattında Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Wesley Fofana ve emektar kaptan Wes Morgan gibi isimler bulunuyor.