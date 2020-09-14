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    Leicester City, Cengiz Ünder'i listesine aldı

    Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Premier Lig ekibi Leicester City, Roma'da gözden düşen Cengiz Ünder'in peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 16:14
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    Leicester City, Cengiz Ünder'i listesine aldı

    İngiliz basını, Manchester United ve Newcastle United'ın ardından Leicester City'nin de Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

    ROMA SATMAK İSTİYOR

    Roma'nın kiralama teklifine mesafeli yaklaştığı ve Napoli'den Arkadiusz Milik'i renklerine katmak için kaynak yaratmak amacıyla Cengiz'i satmak istediği vurgulandı.

    Leicester City, Cengiz Ünder i listesine aldı #1

    Napoli'nin Tottenham Hotspur'un da istediği Milik için 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği vurgulanan haberde, Leicester City'nin de devreye girdiği kaydedildi.

    İtalya'daki ilk sezonunda 26 maçta 7 gol atan Cengiz'in daha sonra sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kaldığına yer verilirken; İtalya'nın oyuncu için yeni bir başlangıç olabileceği yorumu yapıldı.

    Haberlerde, Cengiz Ünder ile Almanya Ligi ekiplerinden Hertha Berlin'in de ilgilendiği hatırlatıldı.

    Leicester City, Cengiz Ünder i listesine aldı #2

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