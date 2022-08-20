Leicester City, Jamie Vardy ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City, takımın golcü oyuncusu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki santrforu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki İngiliz futbolcu, geçen mayıs ayında kulüpte 10. yılını kutlamıştı.

Vardy ise imzasıyla alakalı açıklamasında; "Bulutların üzerinde gibi hissediyorum. Kulübün de bu konuya ilgisini görünce, bana kalan tek şey imzayı atmaktı. Karar vermek kolay oldu." ifadelerinde bulundu.

Leicester City, tarihine geçti

2012 yılında lig dışı takım Fleetwood Town'dan Leicester'a katılan 35 yaşındaki oyuncu, tüm müsabakalarda 387 maçta 164 golle Leicester'ın tüm zamanların golcü listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan ve 17 gol atan Vardy, Leicester'ı 2015-2016 Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkıda bulunmuştu. Ayrıca Vardy, Leicester City ile 2020-2021'de FA Cup'ı kazandı.



