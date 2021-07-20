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    Leicester City, Ozan Kabak'a talip oldu

    Leicester City, Ozan Kabak'a talip oldu

    Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi Leicester City, Schalke'ye 10 milyon euroluk teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 10:54
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    Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin kadrosunda bulunan milli futbolcu Ozan Kabak'ın adı Leicester City ile anılmaya devam ediyor.

    Premier Lig ekibi, 21 yaşındaki başarılı stoper için harekete geçti.

    LEICESTER 10 MİLYON EURO ÖNERDİ

    Leicester'ın Ozan'ın transferi karşılığında Schalke'ye 10 milyon euro önerdiği öğrenildi.

    Alman basınından Fussballtransfers.com'un haberine göre 25 milyon bonservis bedeli bulunan Ozan Kabak için beklentilerin altında olan bu teklif için Alman kulübü henüz yanıt vermedi.

    Leicester City, Ozan Kabak a talip oldu #1

    SCHALKE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE İZİN VERDİ

    Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke, Ozan Kabak'a geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

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