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    Leicester City, Ozan Kabak'ın peşinde

    Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiliz ekibi Leicester City, Schalke 04'te oynayan Ozan Kabak'ı listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 13:01
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    Leicester City, Ozan Kabak'ın peşinde

    İngiliz basınına göre; Leicester City, 'Türk tandemi' oluşturabilir...

    Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

    OZAN-ÇAĞLAR OLABİLİR

    Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

    Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.

    CHILLWELL'İN YERİNE TAGLIAFICO

    Öte yandan Leicester City'nin, 55 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye gitmeye hazırlanan sol beki Ben Chillwell'in yerine Ajax'tan Nicolas Tagliafico için görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

    Leicester City, Ozan Kabak ın peşinde #1

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