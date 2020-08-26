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    Leicester City, Vardy'nin sözleşmesi 3 yıl uzattı

    Leicester City, 8 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin kontratını 2023 yılına kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 15:49
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    Leicester City, Vardy'nin sözleşmesi 3 yıl uzattı

    Geçtiğimiz sezonun gol kralı Jamie Vardy, uzun yıllar daha Leicester City'de top koşturmaya devam edecek...

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2012-13 sezonundan bu yana mavi-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    129 GOL ATTI

    Attığı 23 golle geçen sezon gol kralı olan Vardy, Leicester City formasıyla 309 maçta 129 gol kaydetti.

    Leicester City ile 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İngiliz futbolcu, üst üste 11 lig maçında gol atarak bu alanda Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırmıştı.

    Leicester City, Vardy nin sözleşmesi 3 yıl uzattı #1

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