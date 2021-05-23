Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
300.990
-3.98%
EXEN Coin
41.60
1.78%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

    Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile yapılan görüşmelerde, İngiliz kulübünün 16 milyon euro istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş harekete geçti.

    Kulübü Leicester City ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı ekip, beklemediği bir bonservis bedeliyle karşılaştı.

    Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor #1

    LEICESTER 16 MİLYON EURO İSTİYOR

    Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon euroluk bir bütçe ayrıma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

    City'nin, Ghezzal'ın performansına bağlı olarak fiyat artırımı yaptığı düşünülüyor.

    Sezon başında 1.2 milyon euroluk bedel artı, 150 bin euroluk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı.

    Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

    Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor #2

    35 MAÇTA 8 GOL 18 ASİST

    Ghezzal, siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkarken, bu maçlarda 8 gol, 18 asist yaptı.

    Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir