Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

Leicester, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile yapılan görüşmelerde, İngiliz kulübünün 16 milyon euro istediği öğrenildi.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş harekete geçti.

Kulübü Leicester City ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı ekip, beklemediği bir bonservis bedeliyle karşılaştı.

LEICESTER 16 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon euroluk bir bütçe ayrıma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

City'nin, Ghezzal'ın performansına bağlı olarak fiyat artırımı yaptığı düşünülüyor.

Sezon başında 1.2 milyon euroluk bedel artı, 150 bin euroluk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı.

Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

35 MAÇTA 8 GOL 18 ASİST

Ghezzal, siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkarken, bu maçlarda 8 gol, 18 asist yaptı.