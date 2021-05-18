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    Leipzig, Ozan Kabak'ı istiyor

    Leipzig, Ozan Kabak'ı istiyor

    Schalke 04'ten ara transfer döneminde Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak'ı, bir başka Alman ekibi RB Leipzig'in istediği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:02
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    Liverpool'un Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ı, RB Leipzig istiyor. Schalke'den 18 milyon poundluk satın alma opsiyonuyla Liverpool'a kiralaran milli oyuncudan İngiliz ekibi vazgeçti.

    Jurgen Klopp'un ekibi, RB Leipzig'in defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi 40 milyon pounda renklerine katmaya hazırlanırken; Leipzig'in de Konate'nin yerine Ozan ile doldurmak istediği bildirildi.

    Leipzig, Ozan Kabak ı istiyor #1

    LIVERPOOL, SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

    İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Liverpool'da 13 maça çıkan Ozan Kabak, 7 maçlık yenilgisizlik serisinde kilit isimlerden biri oldu.

    15 Mart'ta başlayan seride Ozan Kabak, 5 maça 11'de başladı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kendini yedek kulübesinde buldu.

    Rhys Williams ve Nat Philips, Southampton ve Manchester United galibiyetlerinde Kırmızılar'ın stoper mevkilerinde görev aldı. Liverpool, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

    Leipzig, Ozan Kabak ı istiyor #2

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