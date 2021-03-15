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Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi

Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi

Bundesliga ekibi Leipzig'in, Saracchi için Galatasaray'dan 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Bonservisi pahalı bulan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 1 yıl daha kiralama kararı aldı.