Euro
9.0696
0.17%
Dolar
7.6027
0.47%
Altın
421.65
0.55%
Borsa
1.557
-0.02%
Bitcoin
444.700
-2.26%
EXEN Coin
14.01
-2.43%
10ºC
İstanbul
Puslu güneşli 10 C
    Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi

    Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi

    Bundesliga ekibi Leipzig'in, Saracchi için Galatasaray'dan 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Bonservisi pahalı bulan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 1 yıl daha kiralama kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, sık sık sakatlık yaşasa da süre aldığı maçlarda klasını göstermeyi başardı.

    Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı sol beki kadroda tutmayı planlayan yönetim, Leipzig ile görüşmelere başladı.

    4 MİLYON EURO İSTEDİLER

    Bundesliga ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro talep ettiği, bu fiyatı pahalı bulan sarı-kırmızılıların ise bir kez daha kiralama yoluna gideceği öğrenildi.

    Bu sezon 21 maçta forma giyen Saracchi, 2 asistlik katkı sağladı.

    Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir