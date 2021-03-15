- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi
Leipzig, Saracchi için 4 milyon euro istedi
Bundesliga ekibi Leipzig'in, Saracchi için Galatasaray'dan 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Bonservisi pahalı bulan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 1 yıl daha kiralama kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 10:36
- Güncelleme : 15.03.2021 - 10:38
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, sık sık sakatlık yaşasa da süre aldığı maçlarda klasını göstermeyi başardı.
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı sol beki kadroda tutmayı planlayan yönetim, Leipzig ile görüşmelere başladı.
4 MİLYON EURO İSTEDİLER
Bundesliga ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro talep ettiği, bu fiyatı pahalı bulan sarı-kırmızılıların ise bir kez daha kiralama yoluna gideceği öğrenildi.
Bu sezon 21 maçta forma giyen Saracchi, 2 asistlik katkı sağladı.