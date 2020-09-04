Leipzig, Sörloth için istenen bonservisi yüksek buldu

Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth'un geleceği belirsizliğini koruyor. Son olarak Alman kulübü Leipzig, bordo-mavili takımın istediği bonservisi yüksek bularak transferi askıya aldı.

Bundesliga kulübünün profesyonelleri dahi Türkiye’ye gelip görüşmelerde bulunurken, bu transfer hamlesi şimdilik olumsuz sonuçlandı.

LEIPZIG BONSERVİSİ YÜKSEK BULDU

Almanya’nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, yaptığı haberde, Leipzig’in yüksek fiyat nedeniyle bu transferi askıya aldığını belirtti.

Haberde, bonservis rakamının aşağı çekilemediği ve Leipzig’in listesindeki diğer alternatif forvetlere yöneldiğini vurgulandı.

YÖNETİMİN PLANI BELLİ

Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Sörloth’un, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Ancak bunun kullanılması halinde oyuncunun 9 milyon euroya çıkış maddesi devreye girecek.

Yönetimin planı, Kuzeyin Kralı’nı bu sezon takımda tutup, 6 milyon euroluk opsiyonunu kullandıktan sonra yeni bir sözleşme yapmak ve bu çıkış maddesini değiştirmek.

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

Sörloth’un yeni sezona kaldığı yerden başlaması, Trabzonspor’un şampiyonluk hedefi için çok önemli.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da Norveçli yıldızla bizzat görüşüp, camianın ve taraftarın ona olan güvenini anlattığı öğrenildi.

Yönetim, ligin başlamasına yaklaşık 1 hafta kala kesinlikle gol kralı yıldızını kaybetmek istemiyor. Sörloth satılsa dahi ondan gelecek paranın bir kısmıyla aynı seviyede oyuncu bulmanın çok zor olduğu göz önünde tutuluyor.