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    Leipzig, Sörloth ile görüştü

    Norveç basını, RB Leipzig'in Trondheim şehrinde Alexander Sörloth ile bir transfer görüşmesi yaptığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 17:03
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    Leipzig, Sörloth ile görüştü

    Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth'un talipleri çoğalıyor.

    Norveç'te yayın yapan TV2 ve Nidaros'a göre; Alman ekibi Leipzig ile Sörloth, Trondheim'da yüzyüze transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki taraf arasında anlaşmanın çok yakın olduğu ve Sörloth'un, 53 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini alacağı bilgisi verildi.

    SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

    Bordo-mavililer ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun satın alma opsiyonu Trabzonspor'da bulunuyor. Karadeniz ekibi 6 milyon euro vermesi durumunda Sörloth'un bonservisini alabilecek.

    Leipzig, Sörloth ile görüştü #1

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