Leipzig, Xavi Simons'un bonservisini aldı

AA & Ensonhaber

Almanya ekibi Leipzig, son iki sezonda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kiraladığı Hollandalı Xavi Simons'un bonservisini aldı.

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Simons ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

TRANSFERİN DETAYLARI

Almanya basınında transferin 50 milyon euro bonservis ücretiyle gerçekleştirildiği, bu bedelin bonuslarla 81 milyon euroya çıkabileceği öne sürüldü.

LEIPZIG FORMASINI 60 KEZ GİYDİ

PSG'nin 2019'da Barcelona altyapısından kendi akademisine dahil ettiği Simons, 60 maça çıktığı Leipzig formasıyla 15 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.