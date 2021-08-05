Leipzig, Sörloth ile ilgili son kararını verdi

Leipzig, Sörloth ile ilgili son kararını verdi

Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth için Alman devi Leipzig, oyuncuyu kiralamaya değil satmaya karar verdi.

2 sezon önce Trabzonspor'da harikalar yaratan ve Alman devi Leipzig'e rekor bir ücretle transfer olan Norveçli golcü Sörloht'un adı, transfer ile sık sık anılıyor.

Bundesliga temsilcisi Leipzig'e transfer olduktan sonra istenilen performansı sergileyemeyen Norveçli golcünün ayrılma ihtimali yüksek. Yeni sezon çalışmalarına katılan Sörloth hakkında Leipzig son kararı verdi.

Süper Lig'e gelirse öncelik eski takımı Trabzonspor'da olan Norveçli golcü Sörloth'a, ezeli rakip Fenerbahçe'de talip olduğu iddia edilmişti. Norveçli, Leipzig'e 20 milyon euroya transfer olmuştu.

“BEDELİ 20 MİLYON EURO”

Leipzig'ten, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yıkan bir haber geldi. 61saat'in haberine göre Alman ekibi, “Oyuncuyu kiralamıyoruz, önceliğimiz satış ve satın alma bedeli 20 milyon eurodur.” yanıtını verdi.

Almanya'da Süper Lig'deki performansını gösteremeyen Norveçli golcünün adı, İtalyan devi Roma ile anılıyor. Yeni sezona Jose Mourinho ile başlayan Roma, 25 yaşındaki golcü için 15 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda.