Lemina, Fulham'a veda etti

Eski Galatasaraylı Mario Lemina, siyah-beyazlı ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.

Galatasaray 'ın eski futbolcusu Mario Lemina, kiralık olarak forma giydiği Fulham'a veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Tüm Fulham ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon hayranlarımızı gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yaptım, maalesef yeterli olmadı. Renklerinizi savunmak bir onurdu." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY’DA 1 SEZON OYNAMIŞTI

Gabonlu futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Ligi 18. sırada tamamlayıp bir alt lige düşen Fulham'da 28 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bonservisi Southampton'da bulunan Mario Lemina, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymişti.