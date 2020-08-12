Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, Beşiktaş'ın listesine girdi. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor...

Geçen sezon Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina, dün Instagram hikayesinden 'el sallama emojisi' paylaşarak takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Gabonlu futbolcu biyografi kısmından da 'Galatasaray' ibaresini kaldırmıştı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Ortaçizgi'nin haberine göre; Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılı formaya veda etmesi kesinleşen Mario Lemina için, Beşiktaş devreye girdi.

Futbolcunun menajeriyle bir araya gelen siyah-beyazlılar yıllık 2 milyon euro garanti ücret isteyen 26 yaşındaki futbolcu ile sıkı bir pazarlığa oturma kararı aldı.

İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği öğrenildi.

Öte yandan Lemina'nın Southampton ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.