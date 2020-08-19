Lemina: Sonunda her şeyi açıklayacağım

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mario Lemina, Instagram hesabından sert bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ekibi Southamptan'dan kiraladığı, ancak sık sakatlandığı için kadroda tutma konusunda kararsız kaldığı Mario Lemina, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Adı Beşiktaş'la da anılan Gabonlu futbolcunun, sarı-kırmızılı yönetime gönderme yaptığı iddia edilse de konu henüz netliğe kavuşmuş değil.

"APTAL DEĞİLİM"

26 yaşındaki futbolcu, ''Üzgünüm beyler, ne dediklerini bilmiyorum. Her şey yalan ve bu benim suçum değil. Asla yalan söylemedim, herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Sonunda her şeyi açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum.'' ifadelerini kullandı.