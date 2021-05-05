Lemina'dan Boupendza'ya Galatasaray tavsiyesi

Süper Lig'de sergilediği performansla büyük takımların radarına girmeyi başaran Boupendza'ya, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Mario Lemina, 'Galatasaray'a git' tavsiyesinde bulundu.

Süper Lig'de Hatayspor formasıyla adından söz ettiren Aaron Boupendza, Türkiye'de 3 büyüklerin radarına girdi.

Gabonlu golcü, eski takımı Bordeaux'ya ilişkin haberler yapan Fransız sitesi Girondins 4 Ever'a Galatasaray'a transfer olma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Boupendza, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın kendisine tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

“GALATASARAY’A GİTMEMİ TAVSİYE ETTİ”

Galatasaray'ın kendisi için en iyi seçim olacağını düşünen Lemina ile konuşmasını aktaran Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan vatandaşım Mario Lemina ile görüştüm. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Bunun benim adıma en iyi seçenek olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

“LİGİ GOL KRALI OLARAK BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM”

Süper Lig'deki gol krallığına ilişkin de konuşan Boupendza, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Ligi gol kralı olarak bitirmek adına her şeyi yapacağım." dedi.

Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 21 gol, 1 asistlik performans sergiledi.