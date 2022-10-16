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    Lemos'tan Fenerbahçe yönetimine ret

    Fenerbahçe'de UEFA ve TFF listesine dahil edilmeyen Mauricio Lemos, yönetiminin 'Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim' teklifini yine geri çevirdi.
    • 16.10.2022 - 14:50
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    Lemos'tan Fenerbahçe yönetimine ret

    Bu sezon UEFA ile TFF listesine dahil edilmeyen Uruguaylı stoper Lemos ile Fenerbahçe arasında bir görüşme daha gerçekleşti.

    Fenerbahçe yönetiminin Uruguaylı futbolcusuna yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim." teklifi, Lemos tarafından yine yine geri çevrildi.

    Kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.

    Lemos tan Fenerbahçe yönetimine ret #1

    850 bin euro kazanıyor

    26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin euro kazanıyor.

    Bu arada Luan Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu. Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil.

    Lemos tan Fenerbahçe yönetimine ret #2

    Szalai 11 haftada 20 maça çıktı

    Özellikle Atilla Szalai rotasyona giremiyor. 11 haftada 20 maça çıkan Macar stopere, Ankaragücü maçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi.

    Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.

    Lemos tan Fenerbahçe yönetimine ret #3


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