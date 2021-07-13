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Lenny Manisa, PSG'de
Fransız devi PSG, EA Guingamp forması giyen Lenny Manisa'yı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 12:47
- Güncelleme : 13.07.2021 - 12:48
Fransa'nın dev ekiplerinden PSG, genç yıldız Lenny Manisa'yı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki Lenny Manisa, PSG'ye imza attı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Yapılan resmi açıklamada, Guingamp'tan 17 yaşındaki defans oyuncusu Lenny Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
"Paris Saint-Germain, Lenny Manisa'nın gelişini duyurmaktan mutluluk duyar. Fransız defans oyuncusu üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve 30 Haziran 2024'e kadar kulübümüzde olacak."