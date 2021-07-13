Lenny Manisa, PSG'de

Fransız devi PSG, EA Guingamp forması giyen Lenny Manisa'yı kadrosuna kattı.

Fransa'nın dev ekiplerinden PSG, genç yıldız Lenny Manisa'yı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki Lenny Manisa, PSG'ye imza attı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan resmi açıklamada, Guingamp'tan 17 yaşındaki defans oyuncusu Lenny Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"Paris Saint-Germain, Lenny Manisa'nın gelişini duyurmaktan mutluluk duyar. Fransız defans oyuncusu üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve 30 Haziran 2024'e kadar kulübümüzde olacak."