Lens, Douglas ve Mirin gelen teklifleri reddettiler

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Jeremain Lens, Douglas ve Mirin kendilerine gelen teklifleri kabul etmeyip sadece idmana çıkarak maaşlarını almayı tercih ettiler.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve lisans çıkarılmayan isimlerden olan Douglas, Mirin ve Lens'in transfer sezonunda kendilerine gelen teklifleri bir bir reddettikleri ortaya çıktı.

LENS TAKIMDA KALMAYI SEÇTİ

Takıma büyük umutlarla getirilen ancak bir türlü beklenilen çıkışı yapamayan Jeremain Lens, PAOK maçındaki kötü futbolunun ardından Sergen Yalçın'dan son çarpıyı da yiyerek gözden düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından kulüpten ayrılması istenen ve 2.2 milyon euro maaş alan Hollandalı futbolcuya gelen en yüksek teklif ise 350 bin euro oldu.

Devre arasında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 300 bin euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve Belçika'dan son olarak 350 bin euroluk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

İDMANA ÇIKIP PARA ALACAKLAR

Öte yandan takımın diğer verimsiz isimleri Douglas ve Mirin de sadece idmana çıkarak para kazanmayı seçen isimlerden oldular. Siyah-beyazlılardan yılda 1 milyon euro kazanan iki isim çeşitli takımlardan gelen 300 bin euroluk teklifleri Beşiktaş'ın 'üstünü biz tamamlarız' teklifine rağmen reddetti.

Kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lens, Mirin ve Douglas'ın, kontratlarına güvenerek takımdan ayrı çalışıp maça çıkmadan İstanbul'daki yaşamlarına devam etme kararı aldığı bildirildi.