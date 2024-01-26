Leo Dubois, Galatasaray'a dönebilir! İşte Başakşehir'in talebi Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılma olasılığı sonrası Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois'nın geri çağrılma ihtimali doğmuştu. İstanbul ekibinin flaş bir karar aldığı belirtildi. İşte detaylar...

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İstanbul ekibi Başakşehir, Galatasaray'dan kiraladıkları Leo Dubois için kararını verdi.

Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılma olasılığı sonrası Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'nın geri çağrılma ihtimali doğdu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Başakşehir, Leo Dubois'nın kiralık sözleşmesini, transfer ücreti almadan iptal etmeyi düşünmüyor.

Tazminat bedeli istenecek

İstanbul ekibi, Dubois'nın anlaşmasını feshetmek için tazminat bedeli talep edecek.

Habere göre, Fransız oyuncudan çok memnunlar ve bedelsiz geri dönüş için Galatasaray'a kapıyı kapattılar.

Oyuncunun rakamları

Galatasaray'ın Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, yaz transfer döneminde Başakşehir'e kiralandı.

Fransız oyuncu, İstanbul ekibinde 17 maça çık ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.