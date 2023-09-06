Leo Dubois'ya Pendikspor talip oldu Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray'dan Leo Dubois'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılılardan bir oyuncuya daha talip oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Pendikspor, Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'ya talip oldu.

Leo Dubois için girişimlere yakın zamanda başlayacağı öne sürüldü.

Başakşehir de istiyor

Öte yandan Dubois'ya bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Dubois'nın kariyeri

Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek, Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı.

Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu daha önce Nantes'ta da forma giymişti.