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    Leo Pereira ve Hulk transferlerinde son durum

    Leo Pereira ve Hulk transferlerinde son durum

    Son olarak Karagümrük'ü 4-1 yenen Beşiktaş'ta yönetim, transfer döneminin kapanmasına 9 gün kala stoper ve forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 14:55
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    Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın transfer bekliyor.

    Stoper ve forvet bölgelerin takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda yönetim, transferin kapanmasına 9 gün kala (1 Şubat) girişimlerini hızlandırdı.

    FARK 500 BİN EURO

    Bir süredir Brezilyalı yıldız Hulk ile görüşen Kartal, 1.5 yıl için 4.5 milyon euro isteyen 34 yaşındaki oyuncuya yeni bir teklif sundu.

    Daha önce 3.5 milyon euro öneren yönetimin rakamı 4 milyon euroya çıkardığı ancak paranın yarısını performansa göre vermek istediği öğrenildi.

    Taraflar arasındaki farkın 500 bin euroya kadar indiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

    Leo Pereira ve Hulk transferlerinde son durum #1

    STOPERDE HEDEF LEO PEREIRA

    Stoper mevkisi için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya’ya çevirdi.

    Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

    Takımıyla  2024’e kadar sözleşmesi bulunan Pereira’nın da futbol hayatını Avrupa’da sürdürmeyi istediği belirtildi.

    Oyuncuyla el sıkışan Kartal, Brezilya ekibinden cevap bekliyor.

    Leo Pereira ve Hulk transferlerinde son durum #2

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