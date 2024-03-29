Leonardo Bonucci, Çizme yolcusu! İşte yeni takımı...

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe'nin devre arasında Almanya'nın Union Berlin kulübünden 1+1 yıllığına transfer ettiği Leandro Bonucci'nin geleceği hala netlik kazanmış değil.
36 yaşındaki deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulüp yönetimi tarafından alınacak karar merakla bekleniyor.
Genoa iddiası güçlendi
İtalya'dan gelen haberler, Bonucci'nin geleceği hakkında ipuçları vermeye başladı. İtalyan basınına göre, yıldız stoper, Serie A takımlarından Genoa ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Öte yandan, Bonucci'nin kariyerindeki son dönemlerdeki performansı ve tecrübesi göz önüne alındığında, Genoa gibi bir Serie A ekibine transfer olması, İtalyan futbolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanabilir.
Bonucci'nin Fenerbahçe'deki macerasının nasıl sonuçlanacağı ve Serie A'ya dönüşüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.
8 maçta oynadı
Deneyimli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 8 maçta forma giyerken 1 asistle takımına katkı sağladı.
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