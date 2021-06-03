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Leonardo Jardim resmen Al-Hilal'de

Leonardo Jardim resmen Al-Hilal'de

Saudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Portekizli teknik adam Leonardo Jardim ile anlaştığını resmen duyurdu.