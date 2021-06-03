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    Leonardo Jardim resmen Al-Hilal'de

    Saudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Portekizli teknik adam Leonardo Jardim ile anlaştığını resmen duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 16:57
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    Leonardo Jardim resmen Al-Hilal'de

    Fenerbahçe’nin de gündeminde olan 46 yaşındaki teknik direktör Leonardo Jardim, Bafetimbi Gomis’in formasını giydiği Al-Hilal takımıyla 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

    “YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ”

    Transferinin açıklandığı videoda konuşan Jardim, “Herkese merhaba. Al Hilal kulübü için Riyad’a geliyorum. Yakında görüşürüz.” Sözleriyle taraftarlara seslendi.

    Jardim’in duyurulduğu videoda, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid gibi takımların onu istemesi ama Jardim’in, Al-Hilal’i tercih etmesi gibi detayların verilmesi dikkat çekti.

    Leonardo Jardim resmen Al-Hilal de #1

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