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    L'Equipe: Luiz Gustavo'a Lyon talip oldu

    L'Equipe: Luiz Gustavo'a Lyon talip oldu

    Fransız basınında yer alan habere göre, sarı lacivertlilerde alacaklarıyla ilgili sorun yaşayan Brezilyalı futbolcu, Fransız devi Lyon ile temas halinde.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 10:06
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    L'Equipe: Luiz Gustavo'a Lyon talip oldu

    Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansla en iyi isimlerinden biri olan Luiz Gustavo'nun, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

    Son dönemlerde maaş endişesi nedeniyle takımdan ayrılacağı ifade edilen tecrübeli isim için Fransa'nın istihbaratıyla ünlü gazetesi L'Equipe'den dikkat çekici bir haber geldi.

    L'Equipe: Luiz Gustavo'a Lyon talip oldu #1

    LYON İLE TEMASTA

    Sarı-lacivertlilerde ödeme konusunda sorun yaşadığı öne çıkarılan haberde, Lyon'un Brezilyalı futbolcuya talip olduğu belirtildi. Bugün 33 yaşına giren tecrübeli orta sahanın, Marsilya'dan hocası Rudi Garcia'nın takımında oynamak istediği öğrenildi.

    MAAŞI YÜKSEK GELDİ

    Lyon cephesinde ise Luiz Gustavo'nun takıma kazandırılmasındaki en büyük engelin, yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Bu sorunun çözülmesi halinde iki taraf arasındaki görüşmeler de güçlenecek.

    Brezilyalı, bu sezon sarı-lacivertli formayla 32 maça çıkarken 3 gol 1 asistle oynadı.

    L'Equipe: Luiz Gustavo'a Lyon talip oldu #2

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