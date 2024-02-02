Levent Mercan'ın Galatasaray transferine Şota Arveladze engeli Fatih Karagümrük'ün deneyimli çalıştırıcısı Şota Arveladze, Levent Mercan'ın takımda kalması için Başkan Süleyman Hurma'ya ültimatom verdi ve futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmedi.

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılarak Roma'nın yolunu tutan Angelino'nun yerine sol bek transferi gündemde.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızı takıma kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrüklü Levent Mercan, transferinde defter kapandı.

Levent izin istedi

Galatasaray, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 1.5 milyon euro ve Kazımcan Karataş'ın 1.5 yıllık kiralanmasını önerdi.

Fatih Karagümrük, bu teklifi geri çevirdi ve Levent için 3 milyon euro istedi.

23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübünden izin istedi.

Şota rest çekti

Transfer 'olacak' gibi görünürken son anda Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze araya girdi.

Gürcü teknik adam, Levent Mercan'ın vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ve sezon ortasında satılmaması gerektiğini iletti. Levent'in satışı halinde görevi bırakabileceği sinyalini verdi.

Süleyman Hurma, bu durumu Galatasaray yönetimine iletti ve transfer görüşmeleri sona erdi.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek

2021-2022 sezonun başında Schalke 04'ten Fatih Karagümrük'e transfer olan Levent Mercan, İstanbul ekibiyle 78 resmi maça çıktı.

Kırmızı-siyahlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden genç sol bek, 4 gol ve 5 asistle mücadele etti.