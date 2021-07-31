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    Leverkusen de Merih Demiral'ı istiyor

    Leverkusen de Merih Demiral'ı istiyor

    Borussia Dortmund'un gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu şimdi de bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen'in listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 09:34
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    Milli futbolcumuz Merih Demiral, Borussia Dortmund'un ardından bir Alman ekibinin daha radarında.

    Alman basınından Fussball Transfer 'ın Sky Sports'a dayandırdığı habere göre, Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

    JUVENTUS’UN KAPISINI ÇALACAKLAR

    Kırmızı siyahlıların transfer için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

    Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunan Merih Demiral'ın adı Borussia Dortmund, Atalanta, Everton ile uzun zamandır anılıyor.

    Leverkusen de Merih Demiral ı istiyor #1

    Leverkusen de Merih Demiral ı istiyor #2

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