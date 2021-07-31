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Leverkusen de Merih Demiral'ı istiyor

Leverkusen de Merih Demiral'ı istiyor

Borussia Dortmund'un gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu şimdi de bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen'in listesine girdi.