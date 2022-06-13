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    Lewandowski'nin talipleri artıyor

    Robert Lewandowski, Bayern Münih’le yollarını ayırmakta kararlı. Dünyaca ünlü yıldızın peşine ise Barça’nın ardından Manchester United, Chelsea ve PSG de düştü.
    • 13.06.2022 - 10:53
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    Lewandowski'nin talipleri artıyor

    Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Robert Lewandowski'ye, Barcelona'nın ardından İngiltere'den Manchester United ve Chelsea, Fransa'dan PSG talip oldu.

    Devlerin, Lewa'yı transfer etmek için menaceriyle temasa geçtikleri de öne sürüldü.

    "Onun takımda olmasından mutluyuz"

    2023'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı süperstarın durumu konusunda Bayern'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise "Onun takımda olmasından çok mutluyuz. Zamanla her şeyin daha sakin bir hale dönüşeceğini umuyoruz" diyerek, 33 yaşındaki golcüyü kolay kolay bırakmayacaklarının mesajını verdi.

    Lewandowski nin talipleri artıyor #1


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