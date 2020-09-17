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    Lewis Baker İstanbul'da

    Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 17:07
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    Lewis Baker İstanbul'da

    Trazonspor'un Chelsea'den transferi 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Lewis Baker, İstanbul'a geldi.

    Baker, aktarmayla Trabzon'a geçecek.Son görüşmelerde ve sağlık kontrollerinde problem çıkmaması halinde Baker, bordo-mavili kulübe imzayı atacak.

    25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fortuna Düsseldorf'ta tamamlamıştı.

    Lewis Baker - İstanbul'da - İZLE

    EN İYİ PERFORMANSI VITESSE İLE

    Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor.

    Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletmişti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu.

    İngiliz futbolcu, 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

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