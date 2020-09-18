Lewis Baker resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

1 YILLIK ANLAŞMA

Bordo-mavili takım dün İstanbul'a getirdiği Lewis Baker'in kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır.

EN İYİ PERFORMANSI VITESSE İLE

Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor.

Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletmişti.

Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu, 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

