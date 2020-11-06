Lille, Ali Akman'ın peşinde

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman'ı da listesine aldı.

Lille'in Türk oyunculara olan ilgisi devam ediyor...

İlk olarak 2018 yılında Zeki Çelik'i transfer eden Fransız ekibi, sonrasında 17.5 milyon euro artı Edgar Le karşılığında Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmıştı.

Son olarak Burak Yılmaz ve genç oyuncu Mustafa Kapı'yı transfer eden Lille'in bir sonraki hedefi ortaya çıktı.

8 maçta attığı 7 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Bursasporlu Ali Akman, Fransızların da listesine girdi.

LİLLE SPORTİF DİREKTÖRÜ ÇOK BEĞENDİ

Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği ve özellikle attığı gollerin çeşitliliğine hayran kaldığı belirtildi.

Transfer gerçekleşirse Ali, Lille'in 5. Türk oyuncusu olacak.

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan yetenekli oyuncunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.