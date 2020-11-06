Dolar
8.4721
0.6665%
Euro
10.0412
0.7717%
Altın
1948.78
-0.0061%
Borsa
1185.04
0.4254%
G. Altın
529.424
0.3552%
Bitcoin
133240.79
4.7411%
EXEN Coin
12.52
0.40%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Lille, Ali Akman'ın peşinde

    Lille, Ali Akman'ın peşinde

    Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman'ı da listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 10:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Lille'in Türk oyunculara olan ilgisi devam ediyor...

    İlk olarak 2018 yılında Zeki Çelik'i transfer eden Fransız ekibi, sonrasında 17.5 milyon euro artı Edgar Le karşılığında Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmıştı.

    Son olarak Burak Yılmaz ve genç oyuncu Mustafa Kapı'yı transfer eden Lille'in bir sonraki hedefi ortaya çıktı.

    8 maçta attığı 7 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Bursasporlu Ali Akman, Fransızların da listesine girdi.

    Lille, Ali Akman ın peşinde #1

    LİLLE SPORTİF DİREKTÖRÜ ÇOK BEĞENDİ

    Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği ve özellikle attığı gollerin çeşitliliğine hayran kaldığı belirtildi.

    Transfer gerçekleşirse Ali, Lille'in 5. Türk oyuncusu olacak.

    Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan yetenekli oyuncunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

    Lille, Ali Akman ın peşinde #2

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir