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    Lille: Burak Yılmaz dosyası kapandı

    Nice'in transfer gündemindeki Burak Yılmaz için Lille cephesinden resmi açıklama var.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:54
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    Lille: Burak Yılmaz dosyası kapandı

    Lille Başkanı Olivier Letang, Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Geçen sezon Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, attığı gollerle takımının başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Lille ile şampiyon olan teknik direktör Galtier, Nice'in başına geçtikten sonra gözünü Burak Yılmaz'a dikti.

    Nice'in transfer listesinde yer alan Burak Yılmaz için Lille yönetiminden net bir açıklama geldi.

    Lille: Burak Yılmaz dosyası kapandı #1

    “BURAK TAKIMDA KALMAK İSTİYOR”

    Olivier Letang, Burak Yılmaz'ın takımda kalacağını duyururken "Nice'in bizden habersiz Burak ile bir süredir temasta olduğunu biliyorum. Burak Yılmaz bana ve teknik direktörüne takımda kalmak istediğini söyledi. Ayrılık düşüncesi yok. En önemlisi bu. Bu imkansız ve çok net. Burak Yılmaz dosyası kapandı." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon 28 lig maçında 16 gol 5 asistlik skor katkısında bulunan Burak Yılmaz, bu sezon ise oynadığı 3 maçta 1 kez topu filelerle buluşturdu.

    Burak Yılmaz'ın Fransız ekibindeki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Lille: Burak Yılmaz dosyası kapandı #2

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