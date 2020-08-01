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Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı
- Haber Merkezi
- 01.08.2020 - 12:26
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda sergilediği performansın ardından Ligue 1 ekibi Lille'den teklif almıştı.
Beşiktaş'tan, alacaklarının yarısı karşılığında ayrılarak Fransa'nın yolunu tutan 35 yaşındaki golcünün transferini Lille Kulübü de açıkladı.
''RADARLARIMIZDA BİR HAREKET GÖRÜLDÜ''
Geçtiğimiz gün Fransa'ya doğru yola çıkan ve sosyal medya hesabından uçakta bir karesini paylaşan Burak Yılmaz'ın ardından, Fransız ekibinden de bir paylaşım geldi.
Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı - İZLE
Lille, resmi Twitter hesabı üzerinden Burak Yılmaz'ın bir golünü paylaşarak, ''Radarlarımızda bir hareket görüldü." ifadelerini kullandı.
İLK İDMANA ÇIKTI
Yapılan açıklamanın ardından 35 yaşındaki golcü, Lille formasıyla ilk antrenmanına da çıktı.