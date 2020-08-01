Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile anlaşmaya varan Lille, transferi resmen duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından 35 yaşındaki golcü, Fransız ekibinin formasıyla ilk antrenmanına da çıktı.