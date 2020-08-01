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    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı

    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı

    Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile anlaşmaya varan Lille, transferi resmen duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından 35 yaşındaki golcü, Fransız ekibinin formasıyla ilk antrenmanına da çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 12:26
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    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı

    Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda sergilediği performansın ardından Ligue 1 ekibi Lille'den teklif almıştı.

    Beşiktaş'tan, alacaklarının yarısı karşılığında ayrılarak Fransa'nın yolunu tutan 35 yaşındaki golcünün transferini Lille Kulübü de açıkladı.

    ''RADARLARIMIZDA BİR HAREKET GÖRÜLDÜ''

    Geçtiğimiz gün Fransa'ya doğru yola çıkan ve sosyal medya hesabından uçakta bir karesini paylaşan Burak Yılmaz'ın ardından, Fransız ekibinden de bir paylaşım geldi.

    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı - İZLE

    Lille, resmi Twitter hesabı üzerinden Burak Yılmaz'ın bir golünü paylaşarak, ''Radarlarımızda bir hareket görüldü." ifadelerini kullandı.

    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı #1

    İLK İDMANA ÇIKTI

    Yapılan açıklamanın ardından 35 yaşındaki golcü, Lille formasıyla ilk antrenmanına da çıktı.

    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı #2

    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı #3

    Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı #4

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