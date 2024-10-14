Lille, Dele Alli'yi istiyor

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Everton ile sözleşmesi sona eren Dele Alli hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Fransız kulübü Lille, İngiliz oyuncuya ilgisini gösterdi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Lille 28 yaşındaki Dele Alli'ye bir şans vermeyi değerlendiren kulüplerden biri olabilir. Ancak şu an için Fransız ekibinin sadece Alli'ye bir ilgisi olduğu ve transferin kesinleşmediği belirtiliyor.

Dele Alli, Everton'daki sözleşmesinin sona ermesine rağmen hâlâ İngiliz kulübünde antrenmanlara çıkmayı sürdürüyor.

1.5 YILDIR RESMİ MAÇ OYNAMADI

Alli, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Ancak Mart 2023'te yaşadığı ciddi sakatlık sonrası ameliyat oldu ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kaldı.

Yaklaşık 1.5 yıldır resmi bir karşılaşmada görev almayan oyuncu, eski formuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 15 maçta görev alan Dele Alli, bu süreçte 3 gol atma başarısı gösterdi. Ancak genel performansı beklentilerin altında kalmıştı ve sık sık eleştirilerin odağında yer almıştı.