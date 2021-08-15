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    Lille, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti

    Lille, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti

    Fransız ekibinin Uğurcan için yaptığı teklif Trabzonspor tarafından reddedilince Lille, alternatif isimlere yöneldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 17:36
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    Kadrosunda Zeki Çelik, Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı bulunduran son Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor 'un kalecisi Uğurcan Çakır için de 11.5 milyon euroluk resmi teklif yapmıştı.

    Ancak yapılan bu teklif Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.

    ROTAYI OSPINA’YA ÇEVİRDİLER

    Fanatik'in haberine göre; bunun üzerine kırmızı-lacivertliler rotasını Napoli'de görev yapan Kolombiyalı eldiven David Ospina'ya çevirdi. 32 yaşındaki file bekçisi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

    Lille, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti #1

    Lille, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti #2

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