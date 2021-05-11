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    Lille, Uğurcan Çakır'la ilgileniyor

    Lille, Uğurcan Çakır'la ilgileniyor

    Fransız basını, kalecisi Mike Maignan’ı Milan’a satacak olan Ligue 1 liderinin, Trabzonspor’un yıldızıyla ilgilendiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 10:44
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    Trabzonspor’un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır için Lille devrede. Yusuf Yazıcı’yı daha önce 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Fransız ekibi, sezon sonunda bu kez Uğurcan konusunda Bordo-Mavililer’in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    Milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’i de kadrosunda bulunduran ve Ligue 1’de adım adım şampiyonluğa yürüyen Lille, yaz döneminde kalecisi Mike Maignan’ı Milan’a satmayı planlıyor.

    Lille, Uğurcan Çakır la ilgileniyor #1

    TRABZONSPOR EN AZ 20 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

    Maignan’ın yerine gündemdeki isimlerden biri ise Uğurcan. Fransız basını, Türk oyunculardan müthiş katkı alan Lille’in, Uğurcan Çakır’ın transferini ciddi şekilde değerlendirmeye aldığını yazdı.

    Bordo-Mavililer, Liverpool, İnter, Roma, Rennes gibi kulüplerin gündeminde bulunan Uğurcan Çakır’ın transferinden en az 20 milyon euro gelir bekliyor.

    Lille, Uğurcan Çakır la ilgileniyor #2

    ABDÜLKADİR’İ DE İZLİYORLAR

    Lille’in Trabzonspor’da takip ettiği bir diğer oyuncu ise Abdülkadir Ömür. Daha önce Fransa’da verdiği bir röportajda, “Türkiye’den Abdülkadir Ömür’ü takımımda isterim” diyen Burak Yılmaz, bir anlamda transferin fitilini ateşlemişti.

    Dolayısıyla yaz döneminde sadece Uğurcan Çakır için değil, Abdülkadir’e de Lille’den resmi teklif gelebilir.

    Lille, Uğurcan Çakır la ilgileniyor #3

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