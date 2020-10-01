Lille, Yusuf Yazıcı'yı Belenenses’e kiralıyor

Lille'in, beklentileri karşılayamayan Yusuf Yazıcı'yı, süre alabilmesi için anlaşmalı olduğu proje takımı Belenenses’e kiralayacağı öğrenildi.

Lille'in, Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro artı Edgar le karşılığında transfer ettiği milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'da yapamadı.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta sadece 1 gol atıp 4 de asist yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise şans bulamıyor.

SADECE 15 DAKİKA OYNADI

Şu ana kadar sadece 15 dakika süre alan Yusuf'un sürekli olarak oynayabilmesi için Portekiz'e kiralanacağı öğrenildi.

Fransız ekibinin, yetenekli oyuncuyu anlaşmalı olduğu proje takımı Belenenses’e göndereceği belirtildi.

Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Belenenses, Lille’den kiraladığı birçok oyuncuyu oynayarak futbolcuların gelişimlerini sürdürmelerini sağlıyor.