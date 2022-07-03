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    Lille'den Roma'ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya'da

    Lille'den Roma'ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya'da

    Fransa Ligi'nde Lille forması giyen ve Roma ile anlaşan Zeki Çelik, İtalyan kulübü için sağlık kontrolünden geçiyor.
    • 03.07.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 16:39
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    Fransa Ligi (Ligue 1 ) ekiplerinden Lille forması giyen ve AS Roma ile anlaşmaya varan Zeki Çelik, İtalya'ya gitti.

    İtalyan devi ile anlaşmaya varan ve Roma'ya giden Zeki Çelik, sağlık kontrolünden geçecek.

    Lille'den Roma'ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya'da İZLE

    Lille 7 milyon euro kazanacak

    Bilindiği üzere, Roma'nın Zeki Çelik için Lille kulübüne 7 milyon Euro, artı bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.

    2018 yılında İstanbulspor'dan Fransız ekibine transfer olan 25 yaşındaki sağ bek oyuncu, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Milli futbolcu Lille ile 1 Lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

    Lille den Roma ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya da #1

    İstanbulspor'a pay

    Öte yandan, İstanbulspor da Zeki Çelik'in bir sonraki satışından pay elde edecek.

    Lille den Roma ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya da #2


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