Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak.

Jorge Jesus'un imzasının ardınan transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe orta sahaya takviye için Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un "10 numara" bölgesi için takımda görmek istediği Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.

İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcunun bugün saat 18.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.





Rizespor'da da forma giyinmişti

Lincoln geçen sezon Portekiz ekibi Santa Clara'da 32 maça çıktı. 5 defa rakip ağları sarsan Brezilyalı, 7 de asist yaptı. Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.





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