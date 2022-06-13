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Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak.
- 13.06.2022 - 15:45
- Güncelleme : 13.06.2022 - 16:07
Jorge Jesus'un imzasının ardınan transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe orta sahaya takviye için Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un "10 numara" bölgesi için takımda görmek istediği Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.
İstanbul'a geliyor
TRT Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcunun bugün saat 18.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Rizespor'da da forma giyinmişti
Lincoln geçen sezon Portekiz ekibi Santa Clara'da 32 maça çıktı. 5 defa rakip ağları sarsan Brezilyalı, 7 de asist yaptı. Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
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