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    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor

    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak.
    • 13.06.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 16:07
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    Jorge Jesus'un imzasının ardınan transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe orta sahaya takviye için Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.

    Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un "10 numara" bölgesi için takımda görmek istediği Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.

    İstanbul'a geliyor

    TRT Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcunun bugün saat 18.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor #1

    Rizespor'da da forma giyinmişti

    Lincoln geçen sezon Portekiz ekibi Santa Clara'da 32 maça çıktı. 5 defa rakip ağları sarsan Brezilyalı, 7 de asist yaptı. Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor #2

    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor #3

    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor #4

    Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi istiyor / Haberi için tıklayın

    Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor #5


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