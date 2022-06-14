Lincoln Henrique resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lincoln Henrique, transferi sonrası "Çok mutluyum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım." şeklinde konuştu.





"İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız"

Brezilyalı futbolcu ayrıca "Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız." ifadelerini kullandı.





"Umarım mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz"

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise "Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisiyle hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor. Uzun zamandır Brezilya kültürüne hasret kaldık, bu imzayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası kendine bağlı. Umarım mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz." dedi.

3.5 milyon euro

23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.



700 bin eurodan 4 yıllık imza

Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon euro kazanacak.

Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.

2017-2018 sezonunda Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.





