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Lionel Messi, Manchester City'e gidiyor
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 08:58
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Barselona şehrinden ayrılıyor.
TARİHİ HEZİMET GEMİLERİ YAKTIRDI
Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihinin en büyük facialarından birine imza atan Katalan ekibinde bu sonuç Messi'yi de fazlasıyla etkiledi. Yönetim ile temas kuran ve güçlü bir kadro kurulmasını isteyen 33 yaşındaki süper yıldızın istedikleri olmadı.
ATILAN ADIMLAR MEMNUN ETMEDİ
Koeman'ın gelmesiyle birlikte değişim rüzgarı olacağını belirten Barça yönetiminin transfer listesinde Suarez'in adının yerine Depay'ın olması Messi'yi kızdıran sebeplerden biri oldu. Hollandalı teknik adamla görüşmesinde de somut cevaplar alamayan Arjantinli yıldız, ayrılacağını yönetime bildirdi.
Bu kararının ardından Barcelona'nın efsane ismi Puyol'un yanı sıra takım arkadaşı Suarez'den de Messi'ye destek geldi.
"MANCHESTER CITY'E GİDECEK"
İspanya'nın ve Arjantin'in önemli gazeteleri Lionel Messi'nin bir sonraki durağının eski hocası Pep Guardiola'nın takımı Manchester City olacağını iddia ediyor.
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un da Arjantinli yıldızın gelmesi için tüm imkanları seferber edeceği gelen haberler arasında.