Lionel Messi, Manchester City'e gidiyor

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi, altyapısından bu yana formasını giydiği Barcelona'ya veda ediyor. Tecrübeli yıldızın yeni durağının Premier Lig olması bekleniyor.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Barselona şehrinden ayrılıyor.

TARİHİ HEZİMET GEMİLERİ YAKTIRDI

Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihinin en büyük facialarından birine imza atan Katalan ekibinde bu sonuç Messi'yi de fazlasıyla etkiledi. Yönetim ile temas kuran ve güçlü bir kadro kurulmasını isteyen 33 yaşındaki süper yıldızın istedikleri olmadı.

ATILAN ADIMLAR MEMNUN ETMEDİ

Koeman'ın gelmesiyle birlikte değişim rüzgarı olacağını belirten Barça yönetiminin transfer listesinde Suarez'in adının yerine Depay'ın olması Messi'yi kızdıran sebeplerden biri oldu. Hollandalı teknik adamla görüşmesinde de somut cevaplar alamayan Arjantinli yıldız, ayrılacağını yönetime bildirdi.

Bu kararının ardından Barcelona'nın efsane ismi Puyol'un yanı sıra takım arkadaşı Suarez'den de Messi'ye destek geldi.

"MANCHESTER CITY'E GİDECEK"

İspanya'nın ve Arjantin'in önemli gazeteleri Lionel Messi'nin bir sonraki durağının eski hocası Pep Guardiola'nın takımı Manchester City olacağını iddia ediyor.

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un da Arjantinli yıldızın gelmesi için tüm imkanları seferber edeceği gelen haberler arasında.