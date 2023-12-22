Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Luis Suarez'i transfer etti Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekiplerinden Inter Miami, Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez'i renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

ABD ve Kanada'nın en üst düzey futbol ligi olan Major League Soccer (MLS) takımlarından Inter Miami, Luis Suarez'i kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada 36 Uruguaylı golcünün 2024 sezonunda Inter Miami forması giyeceği belirtildi.

Messi ile yeniden buluştu

Böylece Lionel Messi ve Suarez, Barcelona'nın ardından ikinci kez aynı takımda ter dökecek.

Daha önce Barcelona forması giyen Sergio Busquets ve Jordi Alba da Messi'nin ardından Inter Maimi ile sözleşme imzalamıştı.

Kariyeri başarılarla dolu

Katalan temsilcisinin yanı sıra Liverpool, Atletico Madrid ve Ajax gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan Suarez, 768 maçta 471 gol ve 263 asiste imza attı.

Kariyerinin son döneminde Uruguay ekibi Nacional ve Brezilya'nın Gremio takımlarında oynayan Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 138 karşılaşmada rakip ağları 68 kez sarstı.