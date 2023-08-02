Livakovic'e Sevilla da talip oldu Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu kaleci adayı Dominik Livakovic'e İspanya'dan bir talip daha çıktı.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, öncelikli hedeflerden birisi de kaleye yeni bir oyuncu transfer etmek. Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında Dominik Livakovic bulunuyordu. Hırvat kalecide, sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sevilla, 10 milyon euro verdi Tuttomercato'nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro teklif etti. La Liga temsilcisinin, Bono'nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi. Sezon istatistikleri Dominik Livakovic, 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb ile 3 maça çıktı. 2 gole engel olamayan 28 yaşındaki kaleci, 2 maçta da kalesini gole kapadı.