Liverpool 17 yaşındaki genç kaleci Marcelo Pitaluga'yı transfer etti

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın kazananı Brezilya'nın 17 yaşındaki kalecisi Marcelo Pitaluga'yı kadrosuna kattı.

İngiliz devi Liverpool, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor...

Kırmızılar, Brezilya'nın Fluminense takımı altyapısında forma giyen genç yetenek Marcelo Pitaluga'yı renklerine bağladı.

Liverpool, bu transfer için Brezilya ekibine 2 milyon pound bonservis bedeli ödedi.

Alman pasaportu da bulunan Brezilyalı Pitaluga, Liverpool'un 23 Yaş Altı takımında görev alacak. Fluminense, Pitaluga'nın sonraki satışından %25 pay alacak.

Genç kalecinin göstereceği performansa göre Brezilya ekibi 1.2 milyon pound ekstra alabilecek.

"FLUMİNENSE'YE MİNNETTARIM"

Spor kariyerinde Fluminense'nin çok önemli yer tuttuğunu söyleyen Pitaluga, "Fluminense'ye minnettarım. Kulübe geldiğimde 10 yaşımdaydım ve futsal oynuyordum. Altyapıdan profesyonelliğe kadar yükseldim. Burada bana çok iyi davrandılar ve hem kişisel gelişimime hem de oyunuma çok katkı yaptılar. Bu fırsatın bana gelmesi benim için çok önemli." dedi.