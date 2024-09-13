Liverpool, Arda Güler'in peşine düştü İngiliz devi Liverpool, milli yıldız Arda Güler için Real Madrid'e 70 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor.

Haber Merkezi

2023-2024 sezonun başında Fenerbahçe'den İspanya LaLiga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Güler hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eflatun-beyazlı takımda ilk 11'de şans bulmakta zorlanan milli futbolcuya İngiltere'den talip çıktı.

Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool'un, hücum oyuncusu için Real Madrid'e 70 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

LIVERPOOL'UN HEDEFİ ARDA

İspanyol basınında Defensa Central'in haberine göre; Kubo'yu 60 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Liverpool, Arda Güler'i devre arasında veya gelecek sezon öncesinde renklerine bağlamak istiyor.

REAL MADRID KALMASINI İSTİYOR

Madrid'in 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını düşünmediği çünkü onun hem mevcut durumda hem de gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandıkları da haberde yer aldı.

"FARKLI BİR YETENEĞİ VAR"

Haberde genç oyuncu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Arda'nın orta saha, ofansif orta saha veya sağ kanat oyuncusu olarak oynama kapasitesine sahip farklı bir yeteneği var.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

45 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcu, Real Madrid formasını 16 resmi maçta giydi.

Arda, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşarken asist yapamadı.