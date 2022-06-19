Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
345.963
1.66%
BTXN Coin
7.35
-6.25%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Liverpool, Calvin Ramsay transferini açıkladı

    Premier Lig'de Liverpool, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki sağ bek Calvin Ramsay'i kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 19.06.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Liverpool, Calvin Ramsay transferini açıkladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yeni sezon öncesinde bir transferi daha duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Calvin Ramsay'in sağlık kontrolünden geçtiği ve uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtidi.

    Ramsay, 2021-22 sezonunda İskoçya Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın genç oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

    “Hayalim gerçek oldu”

    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ramsay, "Hayalimin gerçeğe dönüşmüş olmasından dolayı çok mutluyum. Benim için harika bir başarı ve bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım sezon öncesi kampına dahil olurum ve neler yapabildiğimi gösterebilirim." ifadelerini kullandı.

    Transfer döneminde şu ana kadar Fabio Carvalho ve Darwin Nunez transferlerini açıklayan Liverpool'da Calvin Ramsay, yeni sezon öncesindeki 3. transferi oldu.

    Aberdeen altyapısından yetişen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon İskoçya Ligi'nde 33 maçta süre alırken 1 gol ve 9 asistle oynadı.

    Liverpool, Calvin Ramsay transferini açıkladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Gıda komitesi yeniden yapılandırıldı
    Ekonomi

    Gıda komitesi yeniden yapılandırıldı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Dizilere sahne olan Sazoba'nın çölü orman oldu
    Yaşam

    Dizilere sahne olan Sazoba'nın çölü orman oldu

    Görüş Bildir