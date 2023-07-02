Liverpool, Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Leipzig forması giyen Macar yıldız Dominik Szoboszlai ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig devlerinden Liverpool kadrosuna bir önemli yıldızı daha kattı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leipzig forması giyen Macar yıldız Dominik Szoboszlai ile anlaşmaya varıldı. Liverpool, Alman ekibine bu transfer için 70 milyon euro bonservis ödeyecek.

İmzayı attı

Sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki futbolcu, Merseyside ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Orta saha ve kanatlarda görev alan Szoboszlai geçtiğimiz sezon Leipzig ile 46 maçta 10 gol 13 kaydetmişti.

Liverpool'un resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.